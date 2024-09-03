Около 170 млн рублей выделено на подготовку к зиме в Институтской части Дубны

В Дубне обновлены самые проблемные участки — несколько сотен метров магистральных на ул. Ленинградской и Моховой. Сети продолжают ремонтировать, а работы в котельных уже закончены, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти работы проводят специалисты Отдела главного энергетика ОИЯИ. Большая часть средств предназначена для ремонта тепловых сетей.

«На Центральной котельной была заменена автоматика, была замена сетевых насосов. То же самое — на Восточной котельной были выполнены ремонты — насосно-сетевые, подпиточные и так далее», — рассказал начальник котельного цеха ОГЭ ОИЯИ Анатолий Тихомиов.

Завершаются работы также и на сетях холодного водоснабжения. Специалисты ОГЭ ОИЯИ приняли решение заменить на самых аварийных участках старые чугунные трубы на пластиковые.

«Почему было принято это решение — второго января, когда был мороз минус 30, была большая авария на перекрестке улиц Мира и Вавилова. Сотрудники быстро устранили ее, но приходилось копать котлован в тяжелых погодных условиях. Устранили и сразу включили в план работ замену чугунного старого водопровода на пластиковый. Чтобы не было таких ситуаций», — пояснил заместитель главы г. о. Дубна Павел Гришин.

Энергетики ремонтируют и проверяют сети, коммунальщики — жилой фонд. Более 400 многоквартирных домов — в руках десятка управляющих компаний. Все они сейчас решают одну общую задачу — готовятся к зиме.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.