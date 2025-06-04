Около 1,5 тыс заявлений на получение выплаты протезов подали в Подмосковье

С начала 2025 года на портале госуслуг Подмосковья подано порядка 1,5 тысячи заявлений на получение выплаты на приобретение протезно-ортопедических и слуховых изделий. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Выплата на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляется лицам без инвалидности с доходом семьи ниже 3-х кратной величины прожиточного минимума. Выплата на приобретение слуховых аппаратов предоставляется лицам без инвалидности без учета доходов. При этом, право на получение выплаты подтверждается медицинской справкой, выданной поликлиникой Московской области.

Заявление рассмотрят в течение 7 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.



«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», - рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.