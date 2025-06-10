Около 10 тыс м канализационных сетей отремонтируют в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе отремонтируют почти 10 км канализационных сетей. Это крупнейшая модернизация системы водоотведения в Орехово-Зуевском округе за несколько десятилетий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Канализационные сети в округе давно требовали серьезного обновления. Степень изношенности отдельных участков коллекторов достигала почти 100%. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья этот вопрос начали решать комплексно и основательно. Планируем капитально отремонтировать почти 10 000 метров сетей», — сказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Уже завершены работы на трех объектах:

ул. Урицкого, г. Орехово-Зуево — заменено 1096 м труб;

ул. Советская, г. Куровское — 1193 м;

г. Дрезна — 752 м.

В финальной стадии — капитальный ремонт главного самотечного коллектора на ул. Якова Флиера в Орехово-Зуеве (923 м). Работы завершены на 95%, идет благоустройство.

Продолжаются работы на следующих участках:

ул. Карла Либкнехта, г. Орехово-Зуево — 673 м, выполнено 25%;

ул. Бирюкова, г. Орехово-Зуево — 780 м, 50%;

ул. Красноармейская, г. Орехово-Зуево — 1165 м, 18%;

ул. Коммунистическая, г. Куровское— 1234 м, 6%;

Могэсский тупик, г. Орехово-Зуево — 508 м, 21%;

г. Ликино-Дулево — 1258 м, 13%.

В стадии разработки находятся проекты капитального ремонта дюкеров через реку Клязьму в Орехово-Зуеве: на ул. Гагарина — Я. Флиера (200 м) и по маршруту от Ленина, 95Б до Карасова, 8 (125 м). После завершения проектной документации и утверждения смет будет направлено ходатайство о включении объектов в программу и выделении финансирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.