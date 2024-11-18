Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному ж

Около 1 тыс контейнеров установили на территории Ногинского кластера в 2024 году

Региональные операторы по обращению с ТКО продолжают плановую работу по обновлению контейнерного парка Московской области. С начала года только в Ногинском кластере 956 новых контейнеров было установлено взамен испорченных или украденных, более 3 100 единиц отремонтировано, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Главная задача — модернизация областной инфраструктуры по обращению с отходами путем ремонта существующих объектов и ввода в эксплуатацию новых контейнерных площадок, соответствующих стандартам раздельного сбора.

Дополнительно было закуплено еще 196 контейнеров объемом 1,1 куб. метров, которые в ближайшее время будут установлены на территории Ногинского кластера.

В баки на контейнерных площадках запрещено складировать отходы, которые не входят в состав ТКО. Так, для правильной утилизации строительных отходов, ртутных градусников, резиновых шин, батареек на территории Подмосковья функционируют площадки «Мегабак».

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.