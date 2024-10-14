сегодня в 17:16

Окна и двери заменили в детском саду «Веснушка» Воскресенска

Создание комфортных и безопасных условий пребывания детей в дошкольном учреждении, забота о детях — приоритет в работе органов местного самоуправления городского округа Воскресенск. В здании структурного подразделения дошкольных групп «Веснушка» муниципального образовательного учреждения «Фаустовская средняя общеобразовательная школа» выполнены работы по текущему ремонту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В детском саду рабочие провели замену деревянных оконных и дверных блоков на блоки ПВХ — профилей.

Учреждение расположено на улице Комсомольской города Белоозерский.

Новые окна и двери позволят поддерживать уютную обстановку и оптимальный температурный режим в помещениях детского сада.

Дошкольное учреждение должно не только соответствовать всем требованиям и нормам законодательства, но быть красивым и привлекательным для детей дошкольного возраста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.