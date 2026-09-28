Охранные зоны газопроводов ограничивают работы на дачных участках

После газификации 115 сел за январь — август 2026 года вокруг новых газовых сетей устанавливают охранные зоны. Работы на таких участках ограничены, сообщает «ФедералПресс» .

«Газпром» газифицировал села в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Южном федеральных округах. Работы шли, в частности, в Ленинградской, Псковской, Вологодской и Архангельской областях. Охранные зоны вдоль газопроводов и вокруг объектов сети нужны, чтобы защитить их от повреждения.

Архитектор-градостроитель Наталия Брайловская пояснила: без письменного согласия владельца сети в охранной зоне нельзя строить, копать, складировать материалы и сажать деревья с глубокой корневой системой.

Согласно постановлению правительства РФ № 878 и своду правил СП 62.13330, расстояние от газопровода до фундамента дома зависит от давления в трубе. При низком давлении, до 0,005 мегапаскаля, оно составляет 2 метра, при среднем, от 0,005 до 0,3 мегапаскаля, — 4 метра. Для высокого давления II категории, от 0,3 до 0,6 мегапаскаля, требуется 7 метров, I категории, от 0,6 до 1,2 мегапаскаля, — 10 метров. Если диаметр трубы превышает 300 мм, расстояние составляет 20 метров.

В стесненных условиях расстояние можно сократить до 50% при прокладке трубы в защитном футляре или канале с контролем герметичности. Для иных отступлений нужны специальные технические условия, согласованные с министерством и газораспределительной организацией, а также экспертиза проекта.

Брайловская посоветовала владельцам участков запрашивать основания и границы работ и настаивать на оформлении сервитута с компенсацией. Если необходимых документов нет, собственник вправе не пускать рабочих на участок до оформления сервитута. Юрист Константин Лучников уточнил: при прокладке трубы вдоль улицы или на земле, где право на размещение сети уже установлено, согласие владельцев соседних участков может не потребоваться.

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