Офисы Мособлгаза на юго-востоке Подмосковья изменят график

Офисы АО «Мособлгаз» на юго-востоке Подмосковья изменят режим работы в связи с майскими праздниками. Изменения коснутся подразделений в Коломне, Раменском, Воскресенске, Бронницах и Егорьевске, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

30 апреля офисы в Коломне (проспект Кирова, 9) и Раменском (ул. Левашова, 12) будут работать с 09:00 до 16:45. Подразделения в Воскресенске (ул. Куйбышева, 75), Бронницах (ул. Строительная, 4А) и Егорьевске (ул. Гагарина, 5) примут посетителей с 08:00 до 15:45.

1, 2 и 3 мая — выходные дни.

8 мая офисы в Коломне и Раменском снова будут открыты с 09:00 до 16:45, а в Воскресенске, Бронницах и Егорьевске — с 08:00 до 15:45. 9, 10 и 11 мая — выходные дни.

Аварийные службы Мособлгаза работают круглосуточно. При запахе газа или возникновении нештатной ситуации необходимо звонить по телефонам 112 или 104. Телефон горячей линии: +7 (495) 122-40-04. Вопросы также можно задать в официальных сообществах компании в соцсети «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.