«Одна салфетка» не исчезает: откуда берутся самые жесткие засоры канализации

Сантехник Коняев: если предмет не распадается в воде, ему не место в унитазе

Канализация забивается из-за вещей, которые в воде не распадаются. В частности, салфетки, прокладки и ватные диски наматываются в плотный ком, который потом приходится вырезать, сообщил РИАМО сантехник Александр Коняев.

«Люди часто удивляются, почему вообще возникают засоры, хотя „я же всего одну салфетку смыл“. История в том, что канализация не рассчитана на то, что мы туда кидаем. Туалетная бумага сделана так, чтобы в воде распадаться почти сразу, а вот салфетки, прокладки, ватные диски и прочий мелкий мусор — нет. Они ведут себя как ткань: намокают, наматываются на все подряд и образуют плотный ком. Такой ком не протолкнет ни напор, ни „дополнительный смыв“. Он просто увеличивается, пока не перекрывает трубу», — рассказал Коняев.

Он добавил, что коммунальщики потом достают это вручную. Там не «чуть-чуть мусора», а целые мешки.

«Кстати, запах стоит такой, что любая романтика про „все уходит в канализацию“ улетучивается. Некоторые засоры приходится разбирать тросами с режущими насадками, потому что со временем они уплотняются почти до резинового состояния. Для аварийных бригад это обычная рабочая рутина», — отметил специалист.

По его словам, самый безопасный принцип: если предмет не распадается в воде, ему в унитазе не место. Это не теория, а простая практика, которую коммунальщики повторяют каждый день. Такое правило экономит жильцам нервы, деньги и время, а городские службы избавляет от тонны лишней работы.

