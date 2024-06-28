Очистные сооружения в Петушках округа Пушкинский достроят в IV квартале 2024 г

На объекте выполнены земляные работы, завершено возведение конструкций фундаментов зданий физико-химической очистки и канализационной насосной станции. А также подземные части зданий. В настоящее время ведутся работы по возведению надземных частей.

Площадь здания канализационной насосной станции составляет 43 кв. метра, физико-химической очистки — 860 кв. метров. Техническое оборудование смонтируют на двух этажах. Новые очистные будут обрабатывать 2 тыс. кубометров промышленного стока в сутки. Реагентная обработка осуществляется методом коагуляции и флотации, что позволяет очистить стоки молочной промышленности до предельно допустимых норм, регламентируемых водоканалами. Сброс очищенных сточных вод будет осуществляться в централизованную канализационную сеть по договору с МУП ЩМР «Межрайонный Водоканал».

Завершить строительство очистных планируют в IV квартале 2024 года.

В 2022 году для обеспечения производственных нужд на территории «РостАгроКомплекса» пробурено три артезианские скважины глубиной от 110 до 157 метров. Эксплуатируемые водоносные горизонты не имеют гидравлической связи с поверхностными и грунтовыми водами, водозаборные скважины расположены в герметичных подземных кессонах. Воду из них очищает автоматическая установка фильтрации и обезжелезивания АКВАФЛОУ FD 1600. Очищенная вода используется при всех методах пастеризации, а также является промывочным материалом чанов для хранения молока. А холодная вода используется для охлаждения молока в охладителях на выходе пастеризатора.

Ежедневно основной Пушкинский завод перерабатывает более 400 тонн молока и выпускает более 180 тонн готовой продукции в сутки. Ассортимент включает в себя более 250 наименований: глазированные сырки, сметана, творог, творожная масса, восточные сладости, кондитерские изделия, желе, кисели, компоты, молоко и детское питание.

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