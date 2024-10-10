сегодня в 12:51

Очистные сооружения в Красноармейске начали работу после ремонта

На очистных сооружениях в Красноармейске завершился комплекс работ по ремонту технологической линии № 3, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

По словам специалистов ООО «ТеплоВодоСнабжение», в ходе работ произведен ремонт стен первичного отстойника, опорожнение конусов от ОСВ, в производственном корпусе отремонтирован насос перекачки сырого осадка и вводной шаровой кран.

Также произведена замена участка трубопровода подачи воздуха, выполнена очистка минерализатора, размывка и перекачивание осадка на иловую площадку и другие работы.

В организации сообщили, что с 9 октября технологическая линия № 3 запущена в работу.

«Нам, как жителями нашего Красноармейска, приятно, что в городе проводятся такие работы, что все совершенствуется и модернизируется. Нам важно, что такие изменения положительно сказываются на жизни населения», — поделилась жительница Красноармейска Маргарита Яковлева.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.