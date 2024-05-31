сегодня в 11:10

Очистные для резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат» сдадут в эксплуатацию в 2025 году

Очистные для резидентов ОЭЗ «Ступино Квадрат» сдадут в эксплуатацию в декабре следующего года. Строительные работы начались, их ход проверили специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Строительство объекта площадью более 890 кв. м находится на стадии проведения земляных работ. Водоотведением и очисткой стоков будет заниматься АОЗТ «Колычево», — отмечают в Главгосстройнадзоре региона.

Сейчас очисткой стоков с предприятий ОЭЗ «Ступино Квадрат» занимается ООО «УК Ступино Квадрат», в эксплуатации которой находится канализационно-очистное сооружение полной биологической очистки, канализационно-насосная станция и самотечные коллекторы.

С ростом количества резидентов необходимы новые мощности по очистке сточных вод, поэтому начато строительство дополнительных очистных сооружений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.