Общественные пространства Реутова убирают более 100 сотрудников

В Реутове на уборке дорог, тротуаров, дворов и общественных пространств работает 134 сотрудника и порядка 50 единиц техники, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Это комплексные дорожные машины, трактора c отвалами и щетками, трактора c бункерами для обработки дорог и тротуаров от наледи.

«На дворовые территории вышли 192 дворника. Кроме специальной техники они используют ручные роторы. С начала года вывезено 3 тысячи кубических метров снега», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.

На дорогах основное внимание уделяется пешеходным переходам и подходам к ним, а также остановочным площадкам. В общественных пространствах приоритет у входных групп в зоны отдыха, лавочек и детских игровых площадках.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.