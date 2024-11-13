Общественная приемная «ЕР» обсудила с жителями деревни Голубое вопросы ЖКХ

С жителями деревни Голубое пообщались депутат Государственной Думы Алла Полякова, министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский и представители администрации городского округа Солнечногорск. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

«Сегодня у нас масштабный прием с представителями сразу двух областных министерств: жилищно-коммунального хозяйства и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору. Кроме этого, жителей консультировали представители Фонда капитального ремонта, управляющих компаний, МосОблЕИРЦ, Мособлгаза. Хочу поблагодарить каждую из организаций за участие и помощь в решении вопросов наших граждан. Тема ЖКХ — всегда одна из самых чувствительных. Вопросы напрямую касаются качества жизни. Стараемся держать руку на пульсе и помогать в решении этих проблем», — рассказала руководитель региональной общественной приемной «Единой России» в Московской области Алла Полякова.

Жители деревни Голубое городского округа Солнечногорск в ходе приема обратились с вопросами по модернизации котельной и четырех канализационных насосных станций. Также поступило обращение по взаимодействию с ресурсоснабжающей организацией «Мособлгаз».

«Понятны переживания жителей по вопросам модернизации объектов ЖКХ в преддверии зимы. Поручил представителям профильных организаций проработать эти обращения. Часть вопросов удалось решить в ходе приема. Например, помогли заявителю решить вопрос по взаимодействию с Мособлгазом. Уже завтра представители организации проведут необходимые работы по техническому обслуживанию оборудования», — рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

В онлайн-формате со своими вопросами обратились жители Раменского, Химок, Мытищ и Щелкова. Граждан волновали вопросы, связанные с работой управляющих компаний, капремонтом, обновлением кровли и состоянием межпанельных швов, качеством обслуживания оборудования в МКД. Также в ходе приема обсуждали обязанности собственников. По каждому обращению были даны консультации специалистов, контроль за их исполнением берет на себя региональная общественная приемная «Единой России».

Алла Полякова разъяснила, что по разным причинам не все имеют возможность приехать и задать вопрос лично. Поэтому региональная приемная активно использует современные технологии — жители могут подключиться и озвучить свои вопросы по ВКС. Этот формат позволяет охватить больше обращений по всему региону, а иногда и сразу найти решение.

Узнать о работе приемных в Московской области или записаться на встречу с депутатами всех уровней можно, обратившись в Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8(495)106-05-50 (с 10-00 до 18-00 по будням).

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.