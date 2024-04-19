Общеобластной еженедельный штаб по содержанию территорий прошел в Подмосковье

В рамках общеобластного еженедельного штаба ГУСТ Подмосковья обсуждалось выполнение работ Месяца чистоты в муниципалитетах, насколько эффективно используется коммунальная техника, подбор специалистов самых необходимых для чистоты территорий профессий и отработку заявок поступающих в ЕДС МО, рассказали в пресс-службе главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

«Месяц чистоты — одна из главных тем апреля. Промывка и прометание покрытий, прогребание газонов, мойка контейнерных площадок — основные виды работ. Сейчас выполнено порядка 63% задач. Тем не менее, ускориться необходимо: Воскресенску, Электростали, Чехову, Подольску, Клину, Жуковскому, Кашире, Бронницам, ведь осталось 13 дней до проверки территорий по чек-листу», — пояснила руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Также отмечается, что в Подмосковье начался сезон опиловки сухостойных и аварийных деревьев. В муниципалитеты выдали новую технику — измельчители. С их помощью можно быстро переработать ветви и стволы в щепу, что значительно сэкономит время. Однако в Балашихе, Истре, Долгопрудном выданные измельчители не используют. Поэтому был установлен минимальный период работы — 5️ часов. Если оборудование, по-прежнему, не будет задействовано эффективно, его передадут в муниципалитеты, где оно, действительно, нужнее.

Команда ГУСТ МО также продолжает работу по привлечению сотрудников в штаты МБУ городских округов. С марта трудоустроились 450 специалистов.

«Вопрос набора рабочей силы — один из актуальных. Однако порой специалисты кадровых служб МБУ совершают типичные ошибки. Так, на этой неделе во Фрязино кадровик не обработала информацию и не перезвонила откликнувшимся, в Одинцовском кандидату не предоставили возможность проживания, в Сергиево-Посадском предложили неудобный график. Мы отслеживаем и пресекаем подобные эпизоды, потому что тема привлечения квалифицированных кадров — залог чистоты территорий», — добавила Светлана Аипова.

На совещании, отметили результаты отработки заявок, поступивших в ЕДС МО за прошедшую неделю. Управляющим организациям напомнили, что работать нужно не только на количество закрытых обращений, но и на качество.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.