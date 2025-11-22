Обновленную территорию Травинского озера открыли для жителей Пушкино

Готовность территории вокруг Травинского озера в Пушкино — 95%. Остались установить малые архитектурные формы, перила на ограждениях, завершить благоустройство. В целом, обновленная территория готова ко встрече с жителями. Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов 20 ноября вместе с коллегами оценил перемены, произошедшие на набережной, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Данный проект был реализован по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Сама концепция, которая здесь применена, она не типовая. Она точечно направлена именно на эту территорию с учетом многих пожеланий и инициатив заказчика. В процессе работы столкнулись с особенностями рельефа местности, которые надо было оперативно устранять», — прокомментировал глава округа.

Был организован отвод воды со всех прилегающих территорий, провели ливневую канализацию, укрепили береговую линию. Это, по словам главы муниципалитета, приведет к долгосрочной эксплуатации модернизированной территории.

С середины лета до ноября проделан большой объем работ. Произведена очистка пруда, благоустроена прибрежная зона: появились беговая и велодорожки, спортивная и современная детская площадка с деревянными элементами, зона с качелями, деревянный настил с шезлонгами, смотровая площадка у воды, лавочки и новая система видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.