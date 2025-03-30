Обновление тренировочной базы секции гребли и благоустройство пляжа в Шатуре запланировано в 2025 году

«В этом году приведем в порядок тренировочную базу секции гребли на шатурском городском пляже. Наши ребята и девчонки достигают значительных успехов в этом виде спорта, надо поддержать», — рассказал Николай Прилуцкий.

На берегу озера Святое, где расположена тренировочная база секции гребли, запланирована установка просторных и теплые раздевалок для спортсменов. Для воспитанников спортивной школы закупят новые байдарки.

Здесь же появятся уличные тренажеры для разминки перед занятиями на воде.

Напомним, что в 2024 году тренер-преподаватель по гребле на байдарках и каноэ Таканаев Самат Мубаракшевич и его воспитанник Белов Степан Александрович удостоены знаками отличия «Спортивная доблесть». Знаки отличия спортсмены получили за участие в летней спартакиаде учащихся России.

А в 2023 году 13 шатурских гребцов вошли в число лучших по оценке Всероссийской федерации гребли на байдарках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.