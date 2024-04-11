Объявлен конкурс на капитальный ремонт участков тепловых сетей в Королеве

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей (линии закольцовки) Капитальный ремонт участков тепловых сетей (линии закольцовки) от пр-т Королева, д. 7 до ул. Сакко и Ванцетти в Королеве.

Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, работы по планировке и водопонижению участка, монтаж основных несущих конструкций подземной и надземной части здания, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, а также работы по благоустройству и озеленению.

Срок окончания подачи заявок - 27 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.