Обход территории деревни Дубнево городского округа Ступино провел глава муниципалитета
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Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными специалистами, представителями депутатского корпуса, начальником территориального отдела и активными жителями проверил содержание территории деревни Дубнево, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
В 2025 году здесь заасфальтируют три пешеходные дорожки.
С помощью «народных троп» жители зачастую рассказывают, где необходимо благоустроить пешеходные коммуникации для удобства передвижения. Именно на решение этих задач и повышения комфорта граждан нацелена программа «Пешком», реализуемая с 2021 года по инициативе Губернатора Московской области.
В этом году в округе сделают девять тротуаров, три из которых в Дубнево: от домов 1, 3, 5 по улице Новые дома до детского сада; от домов 14, 16 по улице Новые дома до школы (участок 1) и от домов 14, 16 по улице Новые дома до школы (участок 2).
«Программа „Пешком“ направлена на повышение удобства передвижения в местах с большим пешеходным потоком и сокращает путь к социально значимым объектам. После благоустройства троп передвижение по таким локациям станет комфортным, особенно во время непогоды», — отметил Сергей Мужальских.
Отметим, что при составлении плана работ учитывались запросы жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.