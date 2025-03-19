Обход территории деревни Дубнево городского округа Ступино провел глава муниципалитета

В 2025 году здесь заасфальтируют три пешеходные дорожки.

С помощью «народных троп» жители зачастую рассказывают, где необходимо благоустроить пешеходные коммуникации для удобства передвижения. Именно на решение этих задач и повышения комфорта граждан нацелена программа «Пешком», реализуемая с 2021 года по инициативе Губернатора Московской области.

В этом году в округе сделают девять тротуаров, три из которых в Дубнево: от домов 1, 3, 5 по улице Новые дома до детского сада; от домов 14, 16 по улице Новые дома до школы (участок 1) и от домов 14, 16 по улице Новые дома до школы (участок 2).

«Программа „Пешком“ направлена на повышение удобства передвижения в местах с большим пешеходным потоком и сокращает путь к социально значимым объектам. После благоустройства троп передвижение по таким локациям станет комфортным, особенно во время непогоды», — отметил Сергей Мужальских.

Отметим, что при составлении плана работ учитывались запросы жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.