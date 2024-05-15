Обеспечение газовой безопасности в МКД Подольска обсудили на совещании

С начала года под ответственность АО «Мособлгаз» перешло 1 548 МКД в регионе. За это время проведено более 7 тыс. проверок внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

За 20 дней до прихода специалиста собственник должен получить уведомление, а за трое суток — звонок робота. Также информация размещается на стендах, расположенных в подъездах и дворах. Ознакомиться с общим графиком можно и на официальном сайте компании.

Своевременное и качественное обслуживание газового оборудования, мониторинг исправности дымовых и вентиляционных каналов, безусловно, важнейшие меры по обеспечению безопасности людей. Поэтому халатное отношение здесь неприемлемо.

На данный момент по результатам проверок газоснабжение не поступает по следующим адресам:

ул. Литейная, 32 (5 квартир);

ул. Энтузиастов, 8 (12 квартир);

ул. Красногвардейский б-р, 35, подъезд 2;

ул. Известковая, 16;

п. Молодежный, 14, подъезд 2 (12 квартир);

ул. Бородинская, 19, подъезд 2 (3 квартиры);

ул. Бородинская, 18 (одна квартира).

Причины разные. Одна из основных — недопуск в квартиры сотрудников газовой службы. Жителям напоминают, что это грозит собственникам отключением ресурса и штрафом. Совместно с управляющей организацией администрация округа решает эту проблему. В тех МКД, где требуется, будет выполнен внеплановый ремонт.

«Жизни и здоровью наших граждан не должно угрожать ничего. Тем более в родных стенах. Дал получение продолжить реализацию программы нашего губернатора Андрея Воробьева по установке газовых анализаторов», — отметил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов на аппаратном совещании администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.