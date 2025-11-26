Объем ямочного ремонта картами в Подмосковье превышен на 30%

В 2025 году на территории Московской области было запланировано отремонтировать «большими картами» свыше 517 тыс. кв. м проездов в более чем 300 дворах, сообщает пресс-служба Минчистоты.

«В этом году мы благоустроили 390 дворовых территорий. Фактический объем выполненных работ составил порядка 670 тыс.кв. м, что на 30% больше запланированной площади», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Специалисты отремонтировали проезды, парковочные пространства и пешеходные дорожки.

Технология ремонта «большими картами» отличается от обычного ямочного ремонта тем, что асфальт нарезается большими картами — от 25 кв.м.

В планах на 2026 год — отремонтировать на территории Московской области проезды, тротуары и пешеходные дорожки «большими картами» более чем в 300 дворах в разных округах.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», - сказал Воробьев.