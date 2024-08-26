Объекты теплоснабжения Подмосковья продолжают готовить к предстоящей зиме

Для проверки состояния и степени готовности объектов теплоснабжения в Наро-Фоминске, Рузе и Лотошине прибыл с рабочим визитом Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Наро-Фоминске он посетил две котельные — на ул. Ленина и ул. Полубоярова. Котельная № 7 на ул. Ленина обеспечивает тепло- и горячим водоснабжением 89 многоквартирных домов — это более 13,5 тысяч человек, а также 16 социальных объектов. Для повышения качества предоставляемых населению коммунальных услуг мероприятия по капитальному ремонту котельной предложено включить в Госпрограмму Московской области 2024–2025 гг. Требуется замена 2-х паровых котлов на водогрейные котлы в комплекте с горелкой и автоматикой, монтаж дымовых труб, замена насосной группы, системы химводоподготовки и внутреннего газоснабжения, а также общестроительные работы по зданию (ремонт кровли, фасада, замена деревянных оконных блоков на ПВХ).

Котельная № 13 на ул. Полубоярова подает тепло и горячую воду в 12 многоквартирных домов с населением более 3 тыс. человек. Она была введена в эксплуатацию в 1975 году, в настоящий момент для повышения качества работы объекта также выдвинуто предложение по внесению ряда мероприятий в Госпрограмму. В частности, предлагается заменить существующие котлы на более современные с автоматикой безопасности с погодозависимым регулированием, а также заменить дымовые трубы.

«В рамках подготовки к отопительному сезону мы регулярно выезжаем на теплоснабжающие объекты в разные муниципалитеты Московской области. Сегодня Наро-Фоминский г. о. выбрали по причине того, что здесь есть две котельные, которые необходимо включить в Госпрограмму. Ранее этого не было сделано, потому что теплосеть планировала выполнить ремонт своими силами, но сегодня мы понимаем, что для обеспечения жителей стабильным теплоснабжением мероприятия должны быть включены в Госпрограмму и оформлены соответствующим решением областного Штаба по теплоснабжению», — отметил Евгений Хромушин.

В Рузском г. о. Евгений Хромушин также посетил несколько теплоснабжающих объектов с целью проверки их готовности к прохождению холодов — это котельная на ул. Социалистической г. Руза, обеспечивающая теплом и ГВС 15 многоквартирных домов (порядка 1 тыс. человек) и 7 соцобъектов, и центральный тепловой пункт № 4 мкр. Северный, обслуживающий 12 многоквартирных домов (около 1,8 тыс. человек) и 4 соцобъекта.

«Рузский городской округ находится у нас на особом контроле, потому что здесь сложилась непростая ситуация — теплоснабжающее предприятие находится в состоянии банкротства. Тем не менее, есть „дорожная карта“ по выводу предприятия из банкротства, мы знаем, что нужно делать, а в дальнейшем планируем передать объекты в управление нашей Можайской компании „ФПЛК“ с тем, чтобы обеспечить в будущем реализацию масштабной программы реконструкции системы теплоснабжения Рузы», — прокомментировал Евгений Хромушин.

В г. о. Лотошино состоялся визит на котельную № 2а в п. Кировский, которая отапливает 24 многоквартирных дома, почти 2 тыс. жителей. Планово-предупредительный ремонт в рамках подготовки к отопительному периоду котельная прошла. В то же время по решению областного Штаба по модернизации объектов теплоснабжающего комплекса мероприятие по реконструкции котельной внесено в Госпрограмму, реализовать реконструкцию планируется в 2026–2027 гг. В частности, запланирована замена существующих котлов на более современные, капремонт дымовой трубы, замена теплообменного и сетевого насосного оборудования. Помимо этого, необходимо капитально отремонтировать тепловые сети котельной — данное мероприятие также включено в Госпрограмму на период 2023–2028 гг.

Как отметил Евгений Хромушин, помимо проверки состояния оборудования котельных, на каждом объекте во время выездов отрабатываются вопросы возникновения предполагаемых аварийных ситуаций и порядок их ликвидации. Наличие разработанного плана действий по ликвидации аварийных ситуаций и механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения являются обязательными требованиями при получении паспорта готовности к отопительному периоду.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.