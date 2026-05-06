НТС одобрил пять проектов модернизации ЖКХ в Подмосковье

Научно-технический совет при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассмотрел еще пять проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения в регионе. Заседание стало 14-м в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Подмосковье продолжается реализация государственной программы по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. Эксперты научно-технического совета сопровождают проекты на всех этапах — от проектирования до экономического обоснования.

Проекты оценивают по критериям энергоэффективности, экономической целесообразности, применяемых технологий и соответствия особенностям региона. В работе участвуют ученые, инженеры и представители профильных ведомств.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул, что члены совета обеспечивают полное сопровождение инициатив.

«Члены НТС предоставляют полное сопровождение — от технической доработки до экономического обоснования. Такой подход позволяет локальным предприятиям развивать технологический потенциал во всех муниципалитетах Подмосковья, а перспективные решения получают поддержку», — отметил Григорьев.

На заседании рассмотрели капитальный ремонт канализационного коллектора в Подольске. Там планируется заменить две линии дюкера на одну самотечную линию из полимерных труб, что обеспечит надежное водоотведение для 38 тыс. жителей южной части округа.

Также обсудили реконструкцию очистных сооружений 1986 года постройки в Наро-Фоминске. После модернизации их производительность увеличится до 26 600 кубометров в сутки. В деревне Мелихово муниципального округа Чехов планируется строительство канализационно-насосной станции производительностью 22 кубометра в час, а также самотечных и напорных сетей. Часть работ выполнят бестраншейным способом, что снизит нагрузку на дороги и позволит сохранить ландшафт музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».

По итогам заседания эксперты подготовят письменные заключения с замечаниями и рекомендациями по корректировке проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.