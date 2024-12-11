Новый трубопровод проложили в мкр ЦМИС в Солнечногорске

В микрорайоне ЦМИС в Солнечногорске завершается модернизация сетей холодного водоснабжения. Подрядчик проложил новый водопровод взамен изношенного и подключает абонентов к системе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

При протяжке коммуникаций на ключевой магистрали длиной 1 680 метров он использовал метод прокола. Это помогло минимизировать неудобства для жителей. Подачу воды для потребителей обеспечивал специальный рукав. Сейчас специалисты проводят врезки.

«Для этого необходимо обустроить более 50 колодцев — большая работа, особенно учитывая, что речь идет о частном секторе. Каждая врезка требует индивидуального подхода. Контракт рассчитан до конца декабря, но работы завершатся уже через неделю», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Обновление сетей в ЦМИСе стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и регионального правительства. Они изыскали дополнительные средства на внеплановые работы. Это повысит качество и надежность водоснабжения для людей и стабильной работы новой котельной.

По словам главы Солнечногорска Константина Михалькова, обновление жилищно-коммунального хозяйства в округе продолжат и в следующем году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.