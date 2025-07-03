В Химках отметили 80-летие освобождения Минска

У памятника «Защитникам Отечества» на проспекте Мира прошла церемония возложения цветов, посвящённая освобождению Минска от фашистско-немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе горокруга Химки.

В мероприятии приняли участие жители, приглашённые спикеры, член общественной палаты Химок Сергей Вересняк, лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Гостям провели лекцию об историческим событии и напомнили об этапах освобождения Минска в ходе операции «Багратион».

«Сегодня мы чтим память тех, кто отдал свои жизни за освобождение Минска и всей Белоруссии от фашистской оккупации. Их подвиг — пример мужества, стойкости и беззаветной любви к Родине, который мы должны передавать из поколения в поколение», — сказала Екатерина Калюжная.

Депутат Глеб Демченко напомнил жителям о необходимости поддержки военнослужащих, которые сегодня отстаивают интересы страны в зоне проведения специальной военной операции: «Важно, чтобы такие мероприятия, посвящённые значимым датам нашей истории, проводились как можно чаще. Они помогают нам помнить о героях прошлого, укрепляют связь поколений и воспитывают в молодёжи чувство патриотизма и гордости за свою страну».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.