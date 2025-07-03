В Кашире Московской области капитально отремонтируют детский сад

Объявлен конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту здания дошкольного отделения «СОШ с УИОП № 7» в городском округе Кашира, сообщили в пресс-службе министерства Московской области о конкурентной политике.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту МБОУ „СОШ с УИОП № 7“».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 2727,7 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.