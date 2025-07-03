С 1 сентября в Подмосковье ужесточат правила продажи алкоголя

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги весенней сессии регионального парламента, отметив ряд принятых за полгода законов. В частности, парламентарий рассказал об ужесточении правила продажи алкоголя в регионе с 1 сентября текущего года.

«В этой сессии мы подняли вопросы наведения порядка в сфере реализации алкогольной продукции. Мы получали много обращений от наших жителей, в которых они просили нас о том, чтобы избавить подмосковные дворы от так называемых псевдокафе — заведений, которые под видом общепита торгуют алкоголем ночью в обход закона. Постепенно такие места превращаются в очаги антисоциального поведения: шум, мусор, пьяные конфликты, а порой и правонарушения», — отметил Игорь Брынцалов.

Для решения проблемы был принят пакет законодательных мер. С 1 сентября вступают ключевые изменения: в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, запретят продажу алкоголя с 23:00 до 08:00. Исключение составят лишь рестораны, обеспечивающие условия для цивилизованного отдыха. Кроме того, введены дополнительные ограничения: с сентября магазины, чьи входы выходят во дворы, полностью лишатся права на розничную торговлю алкоголем.

Также с осени ужесточаются требования к летним кафе. Теперь для продажи спиртного на сезонных верандах потребуется специальное разрешение, подтверждающее соответствие заведения всем нормам размещения и обустройства. В частности, такие кафе не могут находиться во дворах.

На последнем заседании депутаты рассмотрели в первом чтении еще одну инициативу, предлагающую ограничить продажу алкоголя в общепите временным промежутком с 13:00 до 15:00. В остальное время торговля будет запрещена. Эти меры коснутся заведений, расположенных в многоквартирных домах с выходом во двор. Доработка документа продолжится осенью.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.

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