Новый штраф за незаконный сброс мусора выписали в Раменском округе

В Раменском городском округе продолжается борьба с несанкционированной утилизацией отходов на контейнерных площадках. Выявить нарушения помогают камеры системы «Безопасный регион». Так, благодаря видеонаблюдению было выявлено нарушение по адресу: Раменский округ, п. Кратово, ул. Железнодорожная, дом № 45. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выброс осуществил владелец автомобиля «Газель». Нарушителю выписан штраф.

Сначала камеры фиксируют государственный номер автомобиля, из которого выбрасывается мусор. После этого владельцу транспортного средства выписывается штраф по упрощенной процедуре.

Размер штрафа для граждан — до 70 тыс. рублей, для должностных лиц — до 100 тыс., для юрлиц — до 200 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.