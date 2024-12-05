сегодня в 14:15

Новый блочный тепловой пункт появится в округе Подмосковья в 2025 году

В подмосковной Власихе намерены построить блочный тепловой пункт на пересечении улиц Заозерная и Солнечная. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджетов Московской области и городского округа.

Будут проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная и рабочая документация, выполнено строительство объекта и поставлено оборудование.

Блочный тепловой пункт появится по адресу; Московская область, г. о. Власиха, в районе пересечения улиц Заозерная и Солнечная (в т. ч. ПИР). Мощность БТП после проведения работ по строительству — 3,5 МВт. Назначение объекта: теплоснабжение и водоснабжение жилых объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят средства, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы, добавил глава региона.