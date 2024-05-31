Новый асфальт укладывают на улицах Томилинская и Лесная в Дзержинском

В Дзержинском провели мониторинг работ по благоустройству на улицах Томилинская и Лесная. Ход работ проверил глава городского округа Андроник Пак.

30 мая в городе Дзержинский приступили к укладке асфальтобетонного покрытия на дворовой территории по адресам: улица Томилинская, 18, 19, 19а, 20 и улица Лесная, 22. Проверить ход работ пришли глава городского округа Андроник Пак и начальник отдела по благоустройству, озеленению и экологии управления ЖКХ и транспорта администрации г. о. Дзержинский Никита Иванов.

«Покрытие меняется на проезжей части, на тротуарах, также мы не могли оставить без внимания въезд к дошкольному учреждению. После того как работы по укладке асфальта завершатся, будут обновлены лавочки, урны и ограждения. Управляющим компаниям уже даны соответствующие поручения», — рассказал Пак.

По словам главы города, основная сложность во время проведения подобных работ — это «запаркованность». Но жители улиц Лесная и Томилинская с пониманием отнеслись к происходящему. Проблем с оставленными автомобилями не возникло.

Увидев Пака во дворе, горожане охотно пользовались возможностью задать вопросы. Поступило обращение с просьбой спилить ветку, нависающую над дорогой у последнего подъезда дома по улице Томилинская, 18. Глава принял обращение в работу и в ближайшее время опиловка будет произведена.

Также жильцы вносили предложения, касающиеся расположения мусорных контейнеров и парковочного пространства. Иванов записал обращения и пообещал их проработать.

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