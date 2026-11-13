Ансамбль «Терем» из Подольска получил грант на фольклорный фестиваль

Фестиваль «Традиция» пройдет с 23 по 25 апреля 2027 года на двух площадках Подольска: в Доме культуры имени Лепсе и детском юношеском оздоровительном центре «Родина».

В апреле 2026 года хормейстер образцового коллектива «Детско-юношеский фольклорный ансамбль «Терем» Мария Калинина посетила грантовый интенсив. Его провели специалисты комитета по культуре, туризму и молодежной политике.

«Для меня этот грант — не про победу, а про возможность дать молодым ребятам точку опоры: чтобы они не боялись идти в поле, записывать бабушек в деревнях, разбирать старые песни и пробовать делать свои. Фестиваль — это как большая мастерская: тут каждый чему-то учится и что-то отдает», — поделилась Мария Калинина.

Команда ансамбля ежегодно организует фестиваль с 2024 года. Он объединяет молодых исполнителей, которые изучают народную культуру, собирают фольклорные материалы в этнографических экспедициях и ищут новые способы сохранения и передачи традиций.

Участники представляют культуру родного края, обмениваются творческим опытом и знакомятся с единомышленниками. С каждым годом фестиваль привлекает больше коллективов. Грант позволит команде «Терема» продолжить его развитие и вновь собрать в Подольске молодых хранителей народной культуры.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.