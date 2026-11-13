Центр «Космос» в Королеве участвует в премии «Время молодых»

Молодежный центр «Космос» из Королева представлен в номинации «Место молодых» Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» в 2026 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В номинации «Место молодых» участвуют молодежные центры и пространства со всей страны, которые стали площадками для общения, творчества, обучения и самореализации.

Королевский центр «Космос» объединяет две современные площадки — в Центральном городском парке и микрорайоне Первомайский. Здесь молодые люди могут отдыхать, учиться, заниматься творчеством, играть и находить единомышленников. Ежедневно центр проводит бесплатные досуговые мероприятия: кинопросмотры, игровые вечера, встречи с героями нашего времени, творческие мастер-классы и настольные игры.

Росмолодежь проводит премию «Время молодых» с 2021 года. Ее цель — общественное признание и поддержка выдающихся заслуг молодежи, а также выявление и поощрение лучших представителей профессионального сообщества в сфере молодежной политики.

В 2026 году премия включает 27 номинаций. На итоговую церемонию приглашены более 1600 участников со всей страны. Финал конкурса и торжественное награждение победителей пройдут 19 декабря 2026 года в Национальном центре «Россия» в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.