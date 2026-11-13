Более 30 тыс жителей Долгопрудного сделали прививки от гриппа

Жители Долгопрудного проходят вакцинацию от гриппа: прививки сделали 30,7 тыс. человек, в том числе 7,7 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Долгопрудном от гриппа вакцинировались 23 тыс. взрослых и 7,7 тыс. детей. Эпидемиологи прогнозируют всплеск заболеваемости в ноябре-декабре.

«Сейчас наблюдается сезонный рост респираторных заболеваний, но без превышения пороговых величин. За неделю зарегистрировано 4 случая гриппа, из них трое детей — все непривитые. А всего на данный момент официально подтверждено 12 случаев гриппа», — сообщила начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской клинической больницы Ольга Мамаева.

Привиться можно в городских поликлиниках по записи через Госуслуги, портал «Здоровье» или по номеру 122. Вакцинацию также проводят в мобильных пунктах — их адреса и график работы приведены в приложении к сообщению.

Кроме того, прививку можно сделать на рабочем месте: мобильная прививочная бригада выезжает по заявке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.