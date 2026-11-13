В Лобне открыли XXIV Рождественские образовательные чтения

XXIV Рождественские образовательные чтения — 2027 открылись 12 ноября в лобненском лицее. Их тема — «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Лобни Анна Кротова дала старт чтениям вместе с председателем городского совета депутатов Владимиром Букиным и духовником православной гимназии святителя Филарета Московского иереем Александром Казаковым.

«Технологии меняют нашу жизнь, но главным ориентиром остается человек — его достоинство, нравственный выбор и ответственность. Они должны служить людям, не подменяя живое общение, личный пример и духовные традиции», — отметила Анна Кротова.

Глава муниципалитета пожелала участникам плодотворной работы, интересных докладов и конструктивных дискуссий.

Ежегодные Рождественские чтения служат площадкой для обмена опытом и обсуждения вопросов воспитания, а также дают юным жителям города возможность проявить таланты. Основные задачи мероприятия — историческое просвещение и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.