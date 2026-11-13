Мадьяра обвинили в вымогательстве и домашнем насилии по отношению к экс-супруге

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обвинен в вымогательстве и домашнем насилии над своей бывшей женой Юдит Варгой, которая возглавляла Минюст страны в 2019–2023 годах, сообщает ТАСС .

Соответствующее заявление в Центральную главную следственную прокуратуру направила экс-депутат парламента от оппозиционной партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Илона Экеш. Она подала заявление на правах гражданина, которому стало известно о возможном преступлении.

По данным «ФИДЕС», документ указывает на обоснованные подозрения в преступлениях, совершенных Мадьяром. Его обвиняют в вымогательстве и домашнем насилии. Основанием для заявления стали показания Варги, данные 11 ноября на парламентской комиссии по злоупотреблениям со стороны власти, а также сообщения СМИ и другие данные.

В январе 2023 года Мадьяр тайно записал разговор с женой без ее ведома. По информации СМИ, Варга рассказала мужу о нарушениях в правительстве Виктора Орбана. К тому моменту она уже планировала развестись с Мадьяром, у супругов было трое детей.

С января 2023 года по март 2024-го он шантажировал потерпевшую, угрожая обнародовать эту запись. По словам жертвы, ей так и не показали этот материал. Мадьяр утверждал, что подаст заявление о преступлении и добьется ее тюремного заключения, если Варга не прекратит бракоразводный процесс или не согласится на невыгодные для себя условия раздела имущества и опеки над детьми.

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