Новые стандарты для объектов ТКО начнут действовать с 1 сентября

Правительство РФ утвердило единые требования к объектам, занимающимся обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО), закрепив их в соответствующем Постановлении. Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года. Среди ключевых нововведений — регламентация работы мусороперегрузочных станций и установление минимального уровня извлечения вторичных ресурсов на предприятиях по обработке ТКО. В разработке проекта участвовали эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Новые поправки в законодательство направлены на создание к 2030 году устойчивой системы обращения с отходами, обеспечивающей 100% сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза. Это обширный перечень изменений, касающихся требований к созданию и эксплуатации мусороперегрузочных станций, а также установления минимального объема вторичных ресурсов, которое извлекается на объектах обработки отходов», — сообщила генеральный директор ППК РЭО Ирина Тарасова.

Мусороперегрузочные станции — это специализированные площадки для временного складирования отходов. Здесь мусор формируется в крупные партии и транспортируется на перерабатывающие или утилизационные предприятия, расположенные вдали от мест его сбора. Такие станции помогают разгрузить дорожную инфраструктуру, сократить вредные выбросы и повысить эффективность отрасли. Обычно их размещают в труднодоступных регионах с неразвитой логистикой, например, в Республике Саха (Якутия).

Стандарты для перегрузочных станций

Согласно данным РЭО, в сложнодоступных районах планируется построить 355 перегрузочных станций. С 1 сентября здесь будет разрешена перегрузка отходов из мусоровозов и иного транспорта прямо в большегрузные машины (прямая погрузка) или через организацию площадок временного накопления ТКО.

На таких станциях запрещено:

хранить отходы на открытых площадках (навалом, насыпью, грядами);

извлекать вторичные ресурсы.

Кроме того, мусороперегрузочные станции должны быть оборудованы ограждениями, иметь твердое покрытие и защиту от подтопления.

Для адаптации к новым правилам предусмотрен переходный период. Если станции были спроектированы, построены или модернизированы до 1 сентября 2025 года, привести их в соответствие с требованиями необходимо до 1 сентября 2026 года.

Требования к объектам обработки ТКО

Для предприятий по обработке ТКО установлены минимальные нормы извлечения вторичных ресурсов, направляемых на утилизацию. Исключение составляют отходы, используемые для энергетической утилизации и производства грунтов из органики.

Если регион планирует перерабатывать органическую фракцию ТКО в искусственные грунты, территориальная схема обращения с отходами должна включать соответствующую сортировку. В этом случае объекты обработки обязаны извлекать не менее 30% органики из общего потока отходов — это требование должно быть отражено в проектной документации.

Для объектов, чье проектирование, строительство или реконструкция завершились до 1 сентября 2025 года, с 1 сентября 2026 года объем извлекаемых вторичных ресурсов должен соответствовать проекту, но не может быть ниже 9% от массы поступающих ТКО.

Для «новых» объектов (введенных в эксплуатацию после 1 сентября 2025 года) нормативы выше:

для мощностей менее 100 тыс. тонн в год — минимум 13%;

для мощностей от 100 тыс. тонн в год — не менее 15%.

Эти показатели технически достижимы, что подтверждается проектными документами и статистикой. На сегодня средний уровень извлечения вторичных ресурсов превышает 12%, а на современных автоматизированных производствах достигает 20% и более.

Действие новых требований продлится до 1 июня 2027 года, после чего они будут пересмотрены и обновлены.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — формирование комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года на смену нацпроекту «Экология» пришел новый проект — «Экологическое благополучие». Одно из его направлений — создание экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ТКО, сокращение захоронения отходов до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% вторичного сырья.