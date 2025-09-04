Новые правила компенсаций ЖКУ для льготных категорий жителей Химок

Химки переходят на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С 2005 года в России начались изменения в порядке предоставления льгот: стартовала реформа по переходу от системы натуральных льгот к системе денежных выплат — «монетизации льгот», то есть перечислению средств на лицевой счет гражданина.

Таким образом в стране запустили реформу, которая позволила внедрить адресную поддержку граждан из разных льготных категорий.

Теперь появилась техническая возможность внедрить механизм на муниципальном уровне с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Начиная с сентября компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг будет перечисляться на лицевой счет граждан, имеющих право на льготу и подавших заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Это значит, что при получении сентябрьских квитанций за оплату услуг ЖКХ, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. А сумма скидки будет компенсирована на лицевые счета.

Кому положена муниципальная льгота?

неработающие пенсионеры, не являющиеся получателями федеральной/ региональной льготы;

неработающие инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды;

дети в возрасте до 18 лет, дети в возрасте до 23 лет в случае обучения на очной форме в образовательных учреждениях, получающие пенсию по потере кормильца/одного из родителей;

многодетные семьи;

лица, удостоенные звания «Почетный гражданин городского округа Химки»;

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как подать заявление?

Льготным категориям граждан для получения компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг нужно будет подать заявление онлайн на портале государственных и муниципальных услуг Московской области по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/23165, либо через цифровые зоны МФЦ.

Адреса МФЦ:

г. Химки, Юбилейный пр-т, д. 67, к. Б.

г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д. 7;

г. Химки, мкр. Левобережный, ул. Зеленая, д. 4;

г. Химки, д. Брехово, стр. 83 м;

Подать заявление необходимо всего один раз. Компенсация назначается с месяца наступления права на ее назначение, но не более, чем за два месяца до подачи заявления и действует до прекращения права на льготу.

Со списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке: https://admhimki.ru/novosti/:id74298.

Подробная информация о новом порядке изложена в постановлении администрации № 1628 от 26.08.2025 года «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в городском округе Химки Московской области» по ссылке: https://admhimki.ru//upload/document/5b123e9fee8e71f65c638075d4700f11.pdf

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.