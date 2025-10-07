сегодня в 13:06

Новые очистительные фильтры установили на водозаборном узле в Балашихе

Специалисты Балашихинских коммунальных систем провели техническое обслуживание водозаборных узлов № 1-5, № 1-12 и № 1-15. Работы прошли в микрорайонах Заря, Авиаторов и на Щелковском шоссе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На инженерном комплексе, обеспечивающем подачу воды из природных источников в квартиры, была проведена полная очистка и промывка резервуаров чистой воды. Станция обезжелезивания получила обновленный фильтр грубой очистки. Также была улучшена система обратного осмоса за счет установки нового картриджа тонкой очистки.

Обновленное оборудование позволит улучшить качество питьевой воды и увеличить надежность всей системы водоснабжения при экономном расходе ресурсов.

Постоянный контроль и своевременная замена оборудования повышает качество водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов и способствует развитию инфраструктуры городского округа Балашиха.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.