Новую технику получило МУ «Благоустройство» округа Лотошино

В преддверии зимы губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» передал главам муниципалитетов ключи от специализированной дорожной техники. 15 октября глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова торжественно вручила ключи от новой комбинированной дорожной машины КО-806 руководителю МУ «Благоустройство» Сергею Бондарчуку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Машины серии КО-806 комплектуются поливомоечным, пескорасбрасывающим, плужным и щеточным оборудованием, а также дополнительным оборудованием для очистки канализационных сетей и труб, оборудованием для заправки цистерны водой из водопроводной сети, из водоема, комплектами для пожаротушения, для поливки зеленых насаждений.

Кроме того, на машинах КО-806 вместо обычного поливомоечного оборудования может устанавливаться оборудование для высоконапорной мойки под давлением 2 МПа. Это оборудование предназначено для мойки проезжей части дороги, отбойного бруса и дорожных знаков.

«Сегодня мы провели осмотр новой техники, которая поступает по программе губернатора Андрея Воробьева. Вся спецтехника, задействованная в обслуживании дорог округа, прошла техосмотр. Конечно же, с такими ресурсами, возможностями мы абсолютно точно уверены в том, что наши жители, наши автомобилисты достаточно комфортно будут чувствовать себя в зимнем периоде», — отметил директор «Благоустройства».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.