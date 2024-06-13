Новую котельную в Шатуре построят до конца 2024 года

В Главное управление государственного строительного надзора Московской области поступило извещение о начале строительства котельной в поселке Бакшеево городского округа Шатура. Об этом сообщает пресс-служба надзора ведомства.

Возведение объекта осуществляется в рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и обращения с отходами» на 2023–2028 годы. Тепло и горячую воду будут получать жители многоквартирных домов и социальные объекты поселка Бакшеево.

Согласно проекту, котельная будет блочно-модульного типа, ее площадь составит 28,3 квадратных метра. Производственную мощность в 12 МВт обеспечат три автоматизированных водогрейных котла низкого давления марки Vitomax LW-M62D. Котлы производит Липецкий завод «Вайссманн» на немецком оборудовании и по немецким стандартам качества. Монтаж оборудования не трудоемкий, обслуживать его легко благодаря простой гидравлической обвязке. Основным топливом котельной будет природный газ.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.