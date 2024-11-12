Новую котельную в Коломне достроят до конца 2024 года

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства котельной в городе Озеры городского округа Коломна. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 90%, сообщает пресс-служба ведомства.

Новую блочно-модульную котельную начали строить в сентябре 2023 года. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Площадь объекта — 182 квадратных метра, а мощность новой котельной составит 65 тыс. кВт в час. Она будет непрерывно подавать горячую воду и тепло в три многоквартирных дома, кроме того, после ввода объекта в эксплуатацию непрерывным стабильным теплоснабжением будут обеспечены важные городские социальные объекты. От новой котельной будут питаться школа, профессиональное училище, дворец культуры и бассейн «Чайка».

БМК полностью автоматизирована, то есть не требует присутствия обслуживающего персонала.

Завершат строительство котельной в декабре 2024 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.