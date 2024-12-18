Новую котельную построят в мкр Керва округа Шатура

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Выездная администрация работала в корпусе «Перспектива» лицея в Шатуре. Прием граждан вели замглавы, представители здравоохранения, управляющей компании, службы дорожного хозяйства, «МосОблЕИРЦ». Жительница микрорайона Керва, учитель шатурского лицея, пожаловалась на качество воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже в 2025 году ситуация изменится. В микрорайоне построят новую котельную.

«Уже сейчас заключен муниципальный контракт, начинается проектирование. В следующем году будет строительство, и к концу года планируем котельную запустить», — разъяснил ситуацию начальник управления ЖКХ Александр Бутор.

Котельные в поселках Пышлицы и ЦУС «Мир» были оснащены новыми отопительными котлами в этом году.

Новые котлы были закуплены МУП «ШПТО ГХ» в рамках исполнения производственной программы. Оборудование российского производства. Произведены котлы на заводе в Воскресенске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что дополнительно в регионе направят 20 млрд рублей, чтобы привести территории под современные стандарты и модернизировать котельные.

«Деньги у нас заложены — это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделяет на этот год, для того, чтобы такие чувствительные территории, как Подольск, Электросталь, другие территории максимально подвести под самые современные стандарты», — сообщил губернатор региона.

Одновременно модернизируются линии электроснабжения, меняются трансформаторы.