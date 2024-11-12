Новую контейнерную площадку установят в микрорайоне Дружба Мытищ

В микрорайоне Дружба у жителей домов, расположенных в одном квартале на ул. 3-й Парковой, 21 и 23, ул. Октябрьской, 22, ул. 4-й Парковой, 16, 18 и 20, возник острый спор о месте размещения контейнерной площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках комплексного благоустройства дворовой территории около многоквартирных домов уже заасфальтировали новую парковку, в настоящий момент ведут работы по установке детской и контейнерной площадок (КП). Жители большинством голосов приняли решение о размещении КП на территории между домами 21 и 23 по улице 3-й Парковой.

«Мы считаем, что она должна быть расположена именно здесь, так как в наших домах проживает много пожилых людей, которым трудно ходить далеко. Самое удобное место — между домами 21 и 23», — отметила жительница микрорайона Татьяна Селина.

Мнение жителей было учтено, контейнерная площадка будет установлена в соответствии с требованиями законодательства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что практику работы с проблемными контейнерными площадками надо распространить на 1 тыс. таких объектов.

«Вы знаете, что мы подробно <…> разбирали алгоритмы 100 самых проблемных контейнерных площадок для того, чтобы выработать универсальный алгоритм», — сказал Воробьев.

Также он отметил, что это получилось сделать, поэтому следующей стоящей задачей является масштабирование этого опыта на тысячу площадок.