Новую коммунальную технику от губернатора Подмосковья передали в Ленинский округ

Ленинский городской округ получил новую коммунальную технику для зимнего содержания территорий. Тракторы, экскаваторы-погрузчики и другое оборудование переданы в муниципалитет губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа.

«Переданная техника будет использоваться для уборки снега на придомовых, общественных территориях и внутриквартальных проездах. До ноября в наш округ поступят 26 единиц техники, в том числе экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, самосвалы, роторные снегоуборщики, которые станут ощутимым подспорьем для работников, задействованных в расчистке. У наших жителей традиционно есть большой запрос на своевременную уборку снега во дворах. Если использовать механизированное оборудование вместо лопат, то это позволит существенно ускорить процесс», — сказал главы Ленинского округа Станислав Каторов.

Приобретенная техника — современная и многофункциональная. Она будет комфортна для работы водителей и механизаторов, а также позволит быстрее и качественнее выполнять уборку.

Всего в Ленинском округе порядка 350 дворовых и общественных территорий, почти 190 из них обсуживает муниципалитет.

В распоряжении муниципального учреждения «Благоустройство» — 68 единиц специализированной техники для зимнего содержания территорий: 7 самосвалов, 38 тракторов, 17 мини-погрузчиков, 3 погрузчика, 3 пескоразбрасывателя и 63 единицы малой механизации. К работам по очистке общественных территорий будет привлечено более 600 сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.