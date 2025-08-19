сегодня в 14:30

Новую электрику в жилых домах оценили в Балашихе

Депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов вместе с жителями осмотрели качество замены электрики в Балашихе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ремонтные работы были проведены в доме 35 на Октябрьской улице.

Вместе с активными жителями он обсудил также вопросы проведения капитального ремонта в доме, содержания и уборки подъездов и дворов.

Все обращения жителей занесены в протокол и взяты на контроль. Соответствующие поручения уже даны профильным службам.

В Балашихе до конца года планируется завершение следующих ремонтных работ:

— замена 19 лифтов в 8 домах;

— ремонт кровель в 254 домах;

— обновление фасадов в 69 домах;

— работы по фундаментам в 16 домах;

— ремонт инженерных сетей в 132 домах.

Управляющие организации начали мониторинг технического состояния МКД для составления новой программы ремонта на период 2026–2028 годов.

Узнать, планируется ли капитальный ремонт в Вашем доме и в какой период, можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.