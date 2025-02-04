Новую блочно-модульную котельную построят в поселке Малино в этом году

В поселке Малино городского округа Ступино в 2025 году построят новую котельную. Она заменит действующую, оборудование которой изношено, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На объект выехал глава муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. В мероприятии приняли участие профильные заместители главы, представители депутатского корпуса, Общественной палаты, МУП «ПТО ЖКХ».

Котельная 1975 года постройки функционирует и обеспечивает теплом жителей населенного пункта. Капитальный ремонт давно не проводился, два котла восстановлено, один выведен из строя. В рамках резерва установлена передвижная котельная, работающая на дизеле. В случае перебоев она обеспечит дома теплом.

В текущем году планируется построить блочно-модульную котельную мощностью 7 МВт. Объект теплоснабжения будет отвечать всем современным требованиям. Котельная будет работать в автономном режиме, без постоянного присутствия сотрудников.

Подрядная организация выбрана, идут земельные работы. В планах — ввод объекта в эксплуатацию в 2026 году, но специалисты сделают все возможное, чтобы запустить котельную к началу следующего отопительного сезона, в 2025.

«Котельная будет построена в рамках масштабной программы по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства. Помимо котельной в Малино, будут заменено еще 15 изношенных котельных на новые блочно-модульные. Таким образом, мы значительно улучшим качество и надежность подачи тепла и горячей воды потребителям», — отметил Сергей Мужальских.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.