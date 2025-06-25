Новую блочно-модульную котельную начали строить в Люберцах

В городском округе Люберцы приступили к строительству блочно-модульной котельной по улице Попова около дома 12, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Завершение работ позволит повысить качество теплоснабжения у более 11 тысяч жителей.

Работы на объекте ведутся в рамках реализации государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами» на 2026–2028 годы

«Новая блочно-модульная котельная мощностью 31,7 МВт будет обеспечивать теплом и горячей водой более 11 000 жителей, а также две школы, три детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс. В настоящее время подрядная организация приступила к подготовительным работам: ведётся вынос теплотрассы, закуплено основное оборудование. Завершение строительства планируется в срок до 1 сентября 2025 года», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Необходимость строительства блочно-модульной котельной возникла в связи с тем, что существующая котельная на ул. Воинов-Интернационалистов в Люберцах не обеспечивает возросший объём потребности в теплоносителе. Возведение новой технологичной котельной позволит устранить дефицит мощности и повысить надёжность и качество теплоснабжения жителей и социальных объектов городского округа Люберцы.

Всего на 2025 год в рамках госпрограммы в городском округе Люберцы запланировано строительство трёх современных блочно-модульных котельных: в Люберцах (31,7 МВт), Марусино (7,5 МВт) и Октябрьском (25,22 МВт). Также предусмотрен капитальный ремонт одной котельной в Люберцах (мощностью 8,3 МВт) и замена тепловой сети протяжённостью 762 метра. Работы планируется завершить до начала отопительного сезона.

Кроме того, начато проектирование с последующим капитальным ремонтом котельной в посёлке Октябрьский. Срок выполнения работ — до 1 сентября 2026 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.