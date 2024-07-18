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Новое освещение установят на улице Береговая в Шатуре

В округе Шатура на улице Береговая в рамках реализации проекта «Светлый город» установят системы наружного освещения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

На улично-дорожной сети будут уставлены 34 светильника. Протяженность системы наружного освещения составит 930 м.

На 2024 год в Московской области запланировано установить почти 10 тыс. светильников и более 4 тыс. опор освещения, провести в общей сложности более 306 км линий наружного освещения.

Согласно плану, на этот год новыми системами освещения будут оснащены 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворовых территорий.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по строительству и капитальному ремонту систем наружного освещения по направлениям: функционального наружного освещения улиц, дорог, мест для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.