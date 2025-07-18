Новгородская область закупила мусоровозы по плану на 2025 год

Новгородская область полностью выполнила годовую программу по приобретению спецтехники для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев в ходе заседания штаба по организации системы обращения с ТКО, состоявшегося на площадке Координационного центра Правительства РФ. Анализ ситуации в сфере ТКО был представлен экспертами Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«План закупки техники на текущий год по дорожным картам составляет 273 единицы, из которых уже приобретено 122 единицы. Это 45% от плана. За прошедшую неделю закуплено еще 13 единиц, 12 единиц — в Крыму и одна — в Новгородской области. Отмечу, что Новгородская область выполнила план по закупке техники на текущий год, благодарю регион. Однако общая потребность в технике все еще сохраняется», — сообщил Денис Буцаев.

Общая потребность регионов, находящихся в «красной» и «желтой» зонах, в дополнительных мусоровозах постепенно сокращается благодаря текущим закупкам и на сегодня составляет 619 единиц.

Регионы могут приобретать технику в рамках программы льготного лизинга. К середине июля поступило 133 заявки на покупку 653 единиц спецтехники. Подробности о программе доступны по ссылке.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание комплексной системы обращения с ТКО в России. С 2025 года вместо завершившегося в 2024 году нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений предполагает формирование экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до 50% и переработку не менее 25% отходов производства и потребления во вторичное сырье.