Новгородская область осталась без света из-за плохой погоды

В связи с плохой погодой в Новгородской области произошли массовые отключения электроэнергии в разных районах региона. Губернатор региона Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что держит вопрос с восстановительными работами на личном контроле.

По словам Никитина, к отключениям электроэнергии приводят аварии, связанные с падением деревьев на провода. Обрывы происходят на фоне непогоды в области.

«По моему поручению первый заместитель губернатора Александр Дронов провел штаб с оперативными службами. Главы районов доложили о ситуации. Она напряженная, „Россети Северо-Запад“ увеличили группировку сил и средств для ликвидации последствий стихии в регионе», — отметил Никитин.

По данным на 12:00 по московскому времени, электроэнергии не было в 441 населенном пункте региона. Для восстановления электричества в Новгородской области задействованы 175 человек и 54 единицы техники. Восстановительные работы идут, несмотря на сложные условия.