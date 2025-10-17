Новая спецтехника поступила в водоканал Лыткарина

сегодня в 17:36

В город Лыткарино поступила новая современная спецтехника для коммунальных служб. Обновление парка техники стало частью масштабной программы развития инфраструктуры Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации округа.

Лыткарино стало одним из первых городов, получивших современное оборудование. Муниципальному предприятию «Водоканал»﻿ переданы машины для нужд водоснабжения и водоотведения. Новая техника позволит оперативно устранять аварии и повысить надежность коммунальных сетей в преддверии зимнего периода.

«В числе полученного оборудования — автомобиль-илосос КО-507АМ1﻿ для откачки жидких отходов и каналопромывочная машина КО-514﻿, предназначенная для прочистки трубопроводов. Оборудование отличается высокой производительностью и экологичностью, что способствует эффективному обслуживанию городской инфраструктуры», — отметил начальник участка по ремонту и обслуживанию транспорта МП «Водоканал»﻿ Владимир Немов.

В городском округе Лыткарино завершается строительство современных очистных сооружений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.